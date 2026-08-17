Truffa del noleggio auto nel Golfo di Policastro

Noleggia un’auto tramite un’azienda del settore, ma resta vittima di una truffa. L’increscioso episodio ha visto protagonista un turista in soggiorno nel Golfo di Policastro. L’uomo, che si trovava in vacanza in compagnia della moglie, aveva deciso di visitare il territorio per scoprirne le meraviglie. Proprio per questo motivo la coppia aveva scelto di affidarsi a una società di noleggio auto, in modo da disporre di un veicolo e muoversi in totale libertà.

I pagamenti anticipati e la scomparsa dell’agenzia

Una volta contattata l’azienda, la coppia ha adempiuto a tutte le richieste avanzate dall’agenzia, fino ad arrivare al pagamento anticipato. Nello specifico, i turisti hanno effettuato tre bonifici per un valore complessivo di 1.800 euro, somma che avrebbe dovuto garantire loro l’utilizzo dell’autovettura. Qualcosa, tuttavia, non è andato per il verso giusto: l’automobile, attesa per il giorno successivo al versamento, non è mai giunta a destinazione. Soltanto in quel momento i due coniugi hanno compreso di essere stati raggirati. Tutti i successivi tentativi di ricontattare l’agenzia si sono rivelati inutili, poiché il recapito telefonico risultava ormai irraggiungibile.

La denuncia ai Carabinieri e le raccomandazioni delle forze dell’ordine

A quel punto è scattata la decisione di rivolgersi ai Carabinieri della Compagnia di Sapri per sporgere denuncia e consentire ai militari di risalire agli autori del raggiro. Parallelamente, la coppia ha contattato il proprio istituto bancario per provare a bloccare i tre bonifici e tentare di recuperare la somma versata. L’episodio riporta ancora una volta l’attenzione sul fenomeno delle truffe online e sui pericoli presenti in rete. Da parte delle forze dell’ordine arriva il consueto invito a prestare la massima cautela durante le transazioni sul web.