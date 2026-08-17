Casal Velino, l’appello per la fontana di Piazza Olmo: “Vi ho dissetato per anni, aggiustatemi”

Un cartello dal tono commovente e provocatorio è comparso sulla storica fontana situata in Piazza Olmo (conosciuta localmente anche come Piazzale Urmo) a Casal Velino capoluogo. L’iniziativa nasce per accendere i riflettori sullo stato di abbandono e di malfunzionamento dello storico punto d’acqua, simbolo identitario e bene comune per la comunità locale e per i visitatori del borgo cilentano.

Un messaggio a difesa della memoria e del patrimonio locale

L’installazione del cartello sulla fontana punta a sensibilizzare cittadinanza e amministratori sulla necessità urgente di un intervento di manutenzione e ripristino. La struttura, che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per l’approvvigionamento idrico e la socialità del centro storico, versa attualmente in uno stato di inagibilità, scatenando la mobilitazione spontanea dei residenti.

Il testo dell’appello affisso sulla fontana

Il messaggio, scritto a mano su un pannello posizionato direttamente sulla fontana, dà voce all’antico monumento cittadino:

«Da 80 anni ho dato tanto alle famiglie che a quei tempi non avevano acqua nelle case. Ho dato da bere a tantissimi visitatori-ospiti-turisti. Ma cosa ho fatto!! Perché non mi aggiustate? Vi ho dissetato per anni e anni».

L’appello si chiude con la firma simbolica «Firmato da storica fontana Piazzale Urmo», facendosi portavoce delle richieste della comunità che chiede di non far morire la storia e i ricordi legati a questo luogo del Cilento.