Cilento

Amedeo Minghi in concerto a Torre Orsaia: data e dettagli dell’evento

Il 21 agosto 2026 Amedeo Minghi si esibirà in un concerto gratuito a Torre Orsaia. Scopri il programma dell'evento musicale nel Cilento.

Di: Ernesto Rocco
Amedeo Minghi

La programmazione estiva del Cilento propone un appuntamento di rilievo per gli amanti della canzone d’autore italiana: venerdì 21 agosto 2026 Torre Orsaia accoglierà la tappa del tour estivo di Amedeo Minghi. L’iniziativa rappresenta una delle proposte culturali centrali per il territorio campano durante la stagione estiva, offrendo ai residenti e ai visitatori la possibilità di assistere a un’esibizione dal vivo a ingresso libero.

Il concerto di Amedeo Minghi a Torre Orsaia

L’esibizione del cantautore romano rientra nel calendario di iniziative promosso dall’amministrazione comunale per valorizzare il borgo cilentano attraverso appuntamenti culturali di ampio richiamo. La serata si svolgerà all’aperto, trasformando il centro di Torre Orsaia in un palcoscenico dedicato alla grande melodia italiana. L’evento intende coniugare la promozione turistica del comprensorio con un’offerta musicale accessibile a un pubblico trasversale.

I brani in scaletta per la serata

Il repertorio previsto per l’appuntamento ripercorre oltre quattro decenni di attività artistica dell’autore. Durante la performance verranno eseguiti i brani più noti della sua produzione musicale, considerati punti di riferimento della tradizione cantautorale nazionale. Tra i titoli in programma figurano storici successi come 1950, La vita mia, I ricordi del cuore e la celebre Vattene amore, composizioni che hanno segnato tappe fondamentali della musica leggera italiana.

Informazioni utili e modalità di accesso

L’evento è concepito come un momento di aggregazione aperto alla comunità e ai turisti presenti nella provincia di Salerno. L’accesso all’area del concerto sarà totalmente gratuito, senza necessità di prenotazione previa, consentendo una partecipazione fluida all’interno degli spazi urbani predisposti per l’occasione. L’inizio dello spettacolo è programmato per la serata di venerdì 21 agosto 2026 nel centro cittadino di Torre Orsaia.

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