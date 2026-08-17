Festival della Chitarra di Lagonegro: al via la 43ª edizione tra grandi maestri e giovani talenti

Il Festival Internazionale della Chitarra di Lagonegro giunge alla sua 43ª edizione, confermandosi come un appuntamento di riferimento per la musica da camera e la formazione concertistica nel panorama lucano e del Mezzogiorno. La rassegna, sotto la direzione artistica di Pino Racioppi e Pietro Cantisani, affianca a un cartellone di grandi maestri internazionali un programma didattico dedicato ai giovani talenti, toccando diverse località del territorio tra Basilicata e Campania.

Il programma dei concerti e le sedi principali

L’inaugurazione della manifestazione al Teatro Iris di Lagonegro è affidata a Marko Topchii, chitarrista di fama internazionale. Tra gli eventi centrali della stagione figura anche l’esibizione dell’Andalusian Guitar Quartet, sempre al Teatro Iris, ensemble che propone un repertorio incentrato sulle sonorità e sui ritmi della tradizione musicale spagnola.

La manifestazione mantiene la sua natura itinerante coinvolgendo diversi comuni, tra cui Moliterno, Latronico e Casaletto Spartano. Proprio a Casaletto Spartano, il 25 agosto alle ore 19:15, presso la Conchiglia di Venere, è previsto uno degli appuntamenti acusticamente più rilevanti. La struttura, progettata dall’architetto Franco Montesano per l’ascolto all’aperto, integra al suo interno un diffusore passivo di Schroeder che permette la diffusione naturale del suono senza amplificazione elettrica.

Formazione e didattica con la masterclass di Luigi Attademo

Accanto alle esibizioni dal vivo, il festival rinnova la sua attenzione per l’alta formazione musicale. Il 20 e 21 agosto Palazzo Corrado a Lagonegro ospiterà la masterclass guidata dal Maestro Luigi Attademo, docente e interprete del repertorio chitarristico. Il percorso formativo intende offrire a studenti e giovani musicisti un momento di perfezionamento tecnico e interpretativo, nel solco dell’eredità culturale legata alla figura di Angelo Gilardino.

Sul valore del progetto si è espresso il direttore artistico Pietro Cantisani:

«L’appuntamento di quest’anno guarda alla grande tradizione, portando a Lagonegro chitarristi affermati a livello internazionale, ma vuole allo stesso tempo continuare a dare spazio ai giovani talenti, che rappresentano il futuro di questo straordinario strumento. La masterclass con il Maestro Luigi Attademo, in programma il 20 e 21 agosto a Palazzo Corrado, va proprio nella direzione di offrire ai giovani musicisti un’importante occasione di studio e confronto. E, come tutti gli anni, il Festival si svolge in diversi luoghi della Basilicata e del territorio vicino, realtà sensibili all’arte musicale. Da Moliterno a Latronico, passando per Casaletto Spartano, oltre naturalmente a Lagonegro: portare la musica in luoghi diversi significa rafforzare il legame tra il Festival e il territorio e fare della cultura uno strumento di incontro e valorizzazione».

La combinazione tra alta formazione, valorizzazione dei beni culturali e concerti di rilievo internazionale riafferma la funzione del festival come presidio culturale per il territorio della Lucania e delle aree limitrofe.