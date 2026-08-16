Nuovo incendio nel Cilento: fiamme ad Agnone Cilento, interviene l’elicottero

Un nuovo incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi ad Agnone Cilento, frazione balneare del comune di Montecorice, riaccendendo l’allarme incendi nell’area del Cilento. L’episodio si verifica a sole 48 ore di distanza da un altro grave rogo che aveva sfiorato le abitazioni della vicina località collinare di Giungatelle. L’emergenza ha richiesto una tempestiva mobilitazione dei soccorsi per evitare che le fiamme si estendessero al centro abitato e alla vegetazione circostante.

L’intervento dei soccorsi e la gestione dell’emergenza

Sul luogo dell’incendio sono prontamente intervenuti gli operatori della Comunità Montana Alento – Monte Stella insieme alle squadre dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di spegnimento da terra si sono rivelate complesse e impegnative a causa delle condizioni del terreno e della rapidità con cui si propagavano le fiamme. Il lavoro congiunto delle squadre di terra ha permesso di perimetrare l’area colpita e di contenere la progressione del fuoco verso le zone a maggiore densità abitativa.

Supporto aereo e rifornimenti in mare

Per velocizzare le operazioni di bonifica e spegnimento nei punti di difficile accesso, la sala operativa ha disposto l’intervento di un elicottero antincendio. Il velivolo ha effettuato ripetuti pescaggi d’acqua nello specchio di mare situato proprio di fronte alla costa di Agnone Cilento. Le manovre di carico dell’acqua, svolte a breve distanza dalla spiaggia, si sono svolte sotto gli occhi dei numerosi bagnanti presenti sul litorale, consentendo di domare definitivamente il rogo e di avviare la successiva fase di messa in sicurezza dell’area vegetativa.