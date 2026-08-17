Corso pre e post parto ad Atena Lucana: al via la seconda edizione

Un nuovo spazio dedicato alle future mamme e ai futuri papà prende il via ad Atena Lucana. È tutto pronto per la seconda edizione del corso pre e post parto promosso nell’ambito di “Pollicino 0-6”, progetto rivolto al sostegno della genitorialità e all’accompagnamento delle famiglie nei primi anni di vita dei bambini.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Consorzio Sociale Ambito S10 Vallo di Diano, Tanagro e Alburni e le Cooperative Sociali Iris e Bamblù.

Il programma e i temi del percorso di accompagnamento

Il percorso vuole offrire alle coppie un accompagnamento concreto durante la gravidanza e nel periodo successivo alla nascita, mettendo a disposizione informazioni, strumenti e occasioni di confronto con professionisti. Particolare attenzione sarà dedicata ai cambiamenti che interessano la coppia e alla nuova dimensione familiare che prende forma con l’arrivo di un bambino.

Gli appuntamenti si svolgeranno presso lo Spazio Diana di Atena Lucana, in Piazzale delle Banche. In programma ci sono 32 ore complessive, organizzate in 16 incontri da due ore ciascuno.

Come partecipare e contatti per le iscrizioni

La partecipazione è completamente gratuita e il corso è aperto alle future mamme e ai futuri papà, sia individualmente sia in coppia. Un’occasione per arrivare più preparati al momento della nascita e affrontare con maggiore consapevolezza anche i primi mesi di vita del neonato.

Il progetto rappresenta inoltre un’opportunità per creare una rete tra famiglie, favorendo il dialogo e la condivisione delle esperienze in una fase particolarmente importante della vita.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero 347 051 3838.