Nel Vallo di Diano prende corpo l’Armadio Solidale: riuso dei materiali e solidarietà allo Spazio Diana ad Atena Lucana

Allo Spazio Diana prende corpo l’ Armadio Solidale, un modo per offrire abbigliamento in buono stato a chi vuole, dedicato a chi ama il vintage o a chi pensa che l’economia circolare è un gran modo per non gettare a rifiuto quello che ancora può essere riadattato e riutilizzato. Si tratta di capi di abbigliamento per uomo, donna e bambini e bambine. La bellissima iniziativa nasce da un’idea di Michela Porpora e Assunta Giovanninelli, che hanno iniziato a rivedere e sistemare i vestiti, donati prima del Covid, sugli appendiabiti.

Il progetto

Il progetto, dopo l’emergenza a causa della pandemia, ha ripreso vita e così i capi di abbigliamento donati, alcuni praticamente nuovi, altri invece che necessitavano di qualche aggiusto, ora riempiono l’Armadio solidale , grazie alla Cooperativa “Iris”.

Tutto nasce da un progetto dedicato al riuso dei materiali. Alcuni capi di abbigliamento però, sono stati destinati, all’Armadio Solidale. Nelle sale dove è stato allestito, vi sono anche delle macchine da cucire e tutta l’attrezzatura per poter riadattare gli abiti, modificarli a proprio gusto e necessità.

Le info utili

E’ possibile prendere quello che è disponibile agli stand il mercoledì mattina e il sabato pomeriggio.

L’Armadio solidale raccoglie sì abiti, ma anche l’importante idea che il riuso dei materiali, la solidarietà e la condivisione siano elementi imprescindibili per il vivere in modo armonioso in una comunità.

Lo Spazio Diana si trova nei locali superiori al Centro Antiviolenza Aretusa di Atena Lucana.