Torna l’incubo dei furti ad Albanella

Nel pomeriggio di oggi, tra la comunità di Albanella, ancora in allarme per i troppi furti verificatisi nei mesi scorsi, si è diffusa la notizia di un furto, a quanto pare messo a segno da veri professionisti, avvenuto nella centralissima via Roma, nella prima serata di ieri.

Il caso

I proprietari erano al piano superiore dell’abitazione quando i malviventi, arrampicandosi dai balconi e forzando gli infissi per entrare nell’appartamento, si sono introdotti al primo piano riuscendo a portare beni per diverse migliaia di euro e mettendo a soqquadro l’appartamento.

A dare l’allarme i vicini di casa insospettiti dai rumori insoliti.

Qualcuno è riuscito a scorgere due uomini incappucciati che sono corsi in strada dove, con ogni probabilità, qualcuno che aveva fatto da palo li attendeva per fuggire.

Indagini in corso

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Agropoli comandati dal Capitano Giuseppe Colella per i rilievi.

Indagini in corso per risalire agli autori del furto.

I cittadini, dinanzi all’ennesimo furto, continuano a chiedere un incremento dei dispositivi di sorveglianza e delle forze dell’ordine sul territorio.