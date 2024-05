Castellabate: parte la rassegna “Coltocircuito” con il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio

Anche per la stagione di eventi 2024, Castellabate è pronta ad accogliere grandi ospiti di caratura nazionale all’interno della rassegna “Coltocircuito, i salotti culturali DliveMedia”, ideata dal dott. Roberto Vargiu. Si parte già da giovedì 16 maggio, alle ore 19.30, presso Piazza Caduti del Mare nella frazione di Santa Maria, con il noto giornalista sportivo, Gianluca Di Marzio. Consolidato volto televisivo di Sky, conduttore e scrittore, ha avuto il merito di rivoluzionare il mondo del calciomercato, trasformandolo in un vero e proprio show d’intrattenimento di assoluto successo.

Gianluca Di Marzio, volto di Sky

Da anni è uno dei massimi esperti di settore in Italia e a livello internazionale raccontando, con grande sapienza e passione, tutte le varie trattative di mercato che infiammano milioni di tifosi nel mondo. Gianluca, figlio d’arte dell’allenatore Gianni Di Marzio, ha iniziato la sua carriera nel giornalismo sin da ragazzo e grazie alla sua grande caparbietà e conoscenza dello sport, ha conquistato un ruolo di primo piano all’interno del delicato e caotico panorama dell’informazione calcistica. Questo è solo uno dei prestigiosi incontri che caratterizzano l’estate 2024 a Castellabate, con tanti artisti che si alterneranno in diverse location del paese per delle piacevoli e intime chiacchierate.

La dichirazione

“Iniziamo questa ormai consolidata rassegna dei salotti culturali DliveMedia con uno dei giornalisti più conosciuti e accreditati nel mondo del calcio. Gianluca Di Marzio è quel personaggio capace di catalizzare l’attenzione con le sue mille storie e avventure sportive. I suoi racconti affascineranno piccoli e grandi per una magica serata che apre il ciclo d’incontri in programma con tanti volti noti al grande pubblico”, dichiara il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

Foto copertina: Profilo Facebook Gianluca Di Marzio