Vantaggi della Scelta delle Case Prefabbricate in Legno

Le case prefabbricate in legno sono una delle scelte eco-sostenibili nell’ottica della nuova architettura sostenibile.

Grazie alle qualità naturali del legno, ai nuovi stili e progetti pensati per le abitazioni prefabbricate e grazie al loro innato fascino queste costruzioni stanno diventando una scelta sempre più richiesta.

Sono perfette come prima abitazione o come casa vacanza da adibire in un contesto rurale. Trovano impiego anche come strutture ricettive per vivere un’esperienza a contatto con la natura, ma con i comfort di una casa.

Se ti incuriosisce il tema e ne vuoi sapere di più questo articolo fa proprio al caso tuo.

Vedremo i vantaggi di scegliere una casa prefabbricata in legno, cosa dovrebbe guidare l’acquirente nella scelta e qualche semplice idea per personalizzare e rendere unica la tua abitazione.

Vantaggi delle case prefabbricate in legno

Le case prefabbricate in legno presentano numerosi vantaggi sia per l’ambiente che per l’acquirente.

Al contrario di quello che si possa pensare sono soluzioni abitative sicure, resistenti e con una buona efficienza energetica. Rispetto al passato, oggi, ci sono varie tipologie con stili diversi, con dimensioni e caratteristiche che si adattano a ciò che l’acquirente desidera.

Ma quali sono i vantaggi per chi sceglie le case prefabbricate ? Ce ne sono molti, ad esempio:

Costi e tempi inferiori rispetto alle case in muratura

Un primo fattore che spinge alcune persone a fare questa scelta riguarda i costi più bassi, uniti a un minor tempo per la costruzione. Infatti, rispetto alla costruzione di una casa in muratura, a parità di dimensioni, i costi di manodopera, utilizzo di risorse e le tempistiche risulteranno di molto inferiori. Anche per quanto riguarda la manutenzione è probabile che l’acquirente trovi un risparmio nel lungo periodo.

Sostenibilità ambientale

Le case in legno prefabbricate sono una scelta eco-sostenibile per diverse ragioni e a patto che il legno da costruzione provenga da foreste certificate FSC ( Forest Stewardship Council ) e PEFC (Program for Endorsement of Forest Certification schemes). Il legno è un elemento naturale, da sempre utilizzato dall’uomo per la costruzione di case, barche e molto altro. Gli alberi svolgono un importante ruolo nella riduzione dell’impronta di carbonio, assorbendo CO 2 dall’ambiente. Inoltre, si tratta di un materiale biodegradabile e che può avere uno smaltimento più semplice. Quindi scegliere una casa prefabbricata in legno può contribuire a un futuro più sostenibile per l’intero pianeta.

Efficienza energetica

Un altro grande vantaggio del legno e quindi delle case costruite con questo materiale è l’efficienza energetica. Il legno è un isolante naturale, in grado di regolare i livelli di umidità nell’aria. Le case prefabbricate possono essere anche pensate con l’aggiunta di sistemi di energia rinnovabile come ad esempio dei pannelli solari, che uniti alle importanti proprietà fisiche del legno come l’elevata inerzia termica o il basso coefficiente di conducibilità termica, migliorano l’efficienza dell’abitazione.

Ambiente sano e sicuro

Il legno con i suoi aromi, il suo colore naturale e accogliente e le sue grandi proprietà fisiche contribuisce a rendere l’ambiente della casa più salutare. Grazie alla regolazione dell’umidità è possibile avere un ambiente salubre, tenendo sotto controllo la proliferazione di muffe. Inoltre, l’isolamento termico e acustico garantito dal legno rendono l’abitazione un luogo silenzioso e armonioso.

Flessibilità progettuale

Un altro grande vantaggio è la flessibilità progettuale delle case prefabbricate in legno. Molte aziende sono in grado di adattare i progetti in base alle esigenze dell’acquirente. Chiaramente, modificare il progetto standard porta a un aumento dei costi, pur rimanendo, in genere, inferiore a una casa in muratura.

Case prefabbricate in legno: soluzioni sostenibili e personalizzabili

Come abbiamo visto le case prefabbricate in legno presentano numerosi vantaggi, nonostante risentano ancora di una percezione errata da parte di un gran numero di persone. Vengono considerate meno prestigiose o meno sicure. In realtà, le moderne case prefabbricate rispondono ad alti standard qualitativi e di efficienza.

Inoltre, possono adattarsi a molti stili diversi, da uno stile più classico e rustico fino ad uno moderno o persino minimal. È possibile arredare la casa prefabbricata rendendola personale e confortevole, magari seguendo i consigli di un interiori design capace di coniugare l’essenza naturale del legno con lo stile personale dell’acquirente.

In conclusione, le case prefabbricate in legno rappresentano un’alternativa abitativa sostenibile e del tutto personalizzabile, perfetta per chi ama il comfort, il calore del legno e per chi ricerca un contatto diretto con la parte più naturale di sé.