Agropoli: Marco Ragozzino, del liceo “A. Gatto” rappresenterà l’Italia al torneo di fisica IYPT a Budapest

Questa estate, dal 17 al 19 luglio, Budapest ospiterà la 37ª edizione del prestigioso torneo internazionale di fisica chiamato IYPT (International Young Physicists’ Tournament). Un evento unico nel suo genere, noto anche come la “Coppa del mondo di fisica”, che riunirà squadre di studenti provenienti da scuole secondarie di secondo grado di tutto il mondo. E tra i partecipanti di quest’anno c’è uno studente italiano molto promettente: Marco Ragozzino, della V A del liceo scientifico “A. Gatto” di Agropoli.

Il torneo internazionale

L’IYPT è un torneo scientifico che mette alla prova le capacità degli studenti nel risolvere problemi scientifici complessi utilizzando i metodi della ricerca scientifica. Gli studenti lavorano a questi problemi per mesi, supportati da tutor, e presentano le loro soluzioni durante il torneo. Marco ha dedicato molti mesi a studiare e risolvere un problema sui circuiti RLC, un argomento affascinante ma complesso. Il suo impegno e la sua competenza gli hanno permesso di superare le selezioni nazionali e di essere scelto come uno dei cinque membri della squadra italiana.

Durante il torneo, le squadre di diversi paesi si riuniranno per discutere e confrontare le proprie soluzioni scientifiche. Ogni squadra ha il ruolo di reporter, oppositore e revisore durante le presentazioni. Una giuria composta da esperti internazionali valuterà il lavoro svolto dai partecipanti. Quest’anno, il torneo vedrà la partecipazione di quaranta squadre provenienti da tutto il mondo, rendendo l’esperienza di Marco ancora più significativa.

L’Italia partecipa per la prima volta al torneo

È importante sottolineare che l’Italia partecipa per la prima volta a questa competizione di alto livello. Grazie all’Associazione Scienza e Scuola APS, che ha curato le varie fasi della selezione e seguirà la preparazione della squadra italiana, Marco avrà l’opportunità di vivere un’esperienza formativa preziosa sia dal punto di vista scientifico che delle relazioni umane.

In vista del torneo, la squadra italiana si sta preparando con impegno e passione. Recentemente, dal 7 al 10 maggio, hanno partecipato a una simulazione di gara a Sofia, in Bulgaria, per affinare le loro abilità e confrontarsi con altri partecipanti. Questa esperienza ha permesso loro di affinare le strategie e consolidare il loro spirito di squadra.

Il liceo scientifico di Agropoli

L’intera comunità scolastica è orgogliosa di Marco e del suo straordinario successo. La sua docente di fisica, la prof.ssa Antonia Cantalupo, e la dirigente scolastica, la dott.ssa Anna Vassallo, hanno dimostrato una grande sensibilità e competenza nel guidare gli studenti verso traguardi così importanti. Questo successo è il risultato di un impegno costante e dell’entusiasmo di tutti coloro che lavorano per la formazione dei giovani.