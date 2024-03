Il 30 marzo torneo Nazionale L2 ad Eboli. 16 coppie iscritte provenienti da tutta la Campania

Arrivano da ogni angolo della Regione Campania per prendere parte al torneo Nazionale L2 presso il Beach Volley Factory di via dell’Atletica, atteso appuntamento sportivo organizzato da Sport Sun.

L’iniziativa

Dopo il grande successo del doppio appuntamento di beach volley del 16 e 17 marzo e le qualifiche alle finali nazionali dal 2 al 5 maggio a Cesenatico, tornano gli appassionati del volley al Pala Sport Sun di via dell’Atletica a Eboli con un nuovo ed entusiasmante appuntamento sportivo tutto sold out.



Continuano, intanto, anche gli allenamenti per prepararsi al meglio per la stagione estiva che vedrà per i ragazzi del gruppo ebolitano un calendario fitto di eventi nazionali.

Il programma

Un altro atteso appuntamento è fissato per il prossimo giovedì 25 aprile, presso lo stabilimento balneare Bagno38 di Marina di Eboli. Nell’ambito di Sport Open 365 è in calendario la Tappa Nazionale del Tour AIBVC con un Torneo L1 organizzato dalla Asd Sport Sun società presente sul territorio da 14 anni con una scuola di beachvolley che propone corsi per differenti livelli ed età seguiti dalla direzione tecnica di Alfonso Cavaccini Coach della Selezione Nazionale Italiana Giovanile.

Determinazione, impegno, allenamento: torna la primavera e tornano gli sport all’aria aperta.