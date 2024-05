Elezioni comunali 2024 a Salvitelle: ecco liste e candidati

Corsa a due a Salvitelle tra la sindaca uscente Maria Antonietta Scelza a capo della lista “Noi per Salvitelle” e tra il suo ex vice sindaco, Francesco Perretta che guida la lista “Insieme per Salvitelle”

“Noi per Salvitelle”

Candidato sindaco Maria Antonietta Scelza

Giuseppina Annunziata

Igino Carleo

Maria Concetta Grippo

Nicola Isoldi

Armando Perretta

Rosario Perretta

Angelo Scelza

Davide Scelza

Raimondandrea Valisena

Vincenzo Zirpoli

Insieme per Salvitelle

Candidato sindaco Francesco Perretta

Antonio Scelza

Angela Manzo

Salvatore Luigi Perretta

Emma Brancato

Veronica Salera

Antonio Annunziata

Michele Addesso

Francesco Gorga

Vincenzo Pasquale Caruso

Giuseppe Morrone