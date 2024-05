Salernitana Women: capolista fermata, salvezza ad un passo

Termina 0-0 la trasferta di Solofra della Salernitana Women che impatta sul campo della capolista Vis Mediterranea, nel recupero del match originariamente in programma lo scorso 7 aprile. Il match vede una partenza più decisa delle padrone di casa che ci provano con Di Girolamo al 12′ mentre al 16′ la traversa nega a Modafferi il vantaggio. Al 27′ Pescatore impegna ancora Pascale mentre alla mezzora Falivene calcia alto sulla traversa. La prima frazione termina senza reti con un‘occasione ancora per le locali con Minella che non inquadra la porta. Nella ripresa opportunità su punizione al 7’ per Cuomo e al 9’ per Olivieri ma Gallego fa buona guardia. Nel finale la Vis Mediterranea cerca il forcing ma i tentativi di Pescatore e Moddafferi non schiodano il risultato dallo 0-0 finale.

Vis Mediterranea-Salernitana Women 0-0

Reti:

Vis Mediterranea: Gallego, Cardoso, Kial, Minella, Panarello, D’Arco, Dianova, Moddaferi, Girolamo, Pescatore, Fontana (29’ st Morgante) All: –

A disposizione: Petrosino, Acocella, Basile

Salernitana: Pascale, Apicella, Calvanese, Longo, Marino, D’Orso (16’ st Sabatino), Falivene, Colonnese (21’ st Donnarumma), Olivieri, Cuomo. All. De Risi

A disposizione: Giliberti, Apadula, Ferrentino, Di Santi, Giurbino, Sorrentino, Mercede.

Note Arbitro: Emanuele Velocci (Sez. Frosinone)

Assistenti: Gabriele Federico (Sez. Agropoli) – Vincenzo Ferrara (Sez. C. di Stabia)

Ammonite: Pescatore

Corner: 5-2 Recupero: 0’ pt, 4’ st

Valentina De Risi: “Prestazione ottima, siamo ad un passo dall’obiettivo”



“Ho visto una Salernitana ottima. Oggi forse è stata una delle migliori prestazioni dell’anno che viene dopo, una delle peggiori a Palermo, dove magari avevamo delle scusanti ma certamente non alibi. Anche oggi avevamo alcune ragazze fuori e, nonostante ciò, abbiamo fatto una prestazione davvero importante”. Queste le parole del coach delle granatine Valentina De Risi al termine di Vis Mediterranea-Salernitana.

Il tecnico ha poi continuato: “Pareggio utile per il morale? Spero porti più consapevolezza a queste ragazze che a volte smettono di credere nelle loro potenzialità. Il match con la Vis Mediterranea non era facile, ed in verità abbiamo avuto solo un giorno per preparare la partita a dovere e più che altro è stato fatto uno scarico. Ci siamo arrivate bene comunque e vuol dire che tutto lo staff lavora benissimo, abbiamo retto il viaggio di Palermo e siamo venute qua in casa della capolista a strappare un pareggio, facendo una prestazione di altissimo livello soprattutto tattico”.

De Risi ha quindi concluso: “Ora ci attende la gara interna con il Crotone dove speriamo di chiudere il discorso salvezza. Sarebbe veramente per tutti visto la partenza in ritardo e le difficoltà trovate durante questo lungo percorso. Salvarsi evitando i playout e con tre giornate d’anticipo sarebbe un bel premio per questa intensa stagione. Siamo felici di esserci costruite queste opportunità, ma adesso però bisogna andare vincere al Volpe per chiudere il discorso e giocare le ultime gare senza il peso del dell’obiettivo, magari provando a toglierci altre soddisfazioni. Posso solo che parlare bene di queste ragazze che a volte hanno subito in silenzio ed ora si avvicinano ad un momento di soddisfazione per noi”.