Salernitana Women: passo falso a Palermo, non basta Olivieri

Esce sconfitta dalla trasferta di Palermo la Salernitana Women che parte bene e al 12’ si rende pericolosa con Olivieri che cerca la via dei pali al volo mandando però di poco al lato.

La partita

Al primo vero affondo a passare è invece il Palermo che con un tiro velenoso di Chiarillo pesca il palo più lontano dove Pascale non può arrivare. Le palermitane premono ma le ospiti rispondono ancora con Olivieri che da fuori area però non trova la porta sicula. Le rosanero trovano, poi, attenta Pascale, in un paio di circostanze, mentre sul fronte opposto è Cuomo ad impegnare Brundo mentre prima di rientrare negli spogliatoi le padrone di casa centrano una traversa con Dragotto.

Il secondo tempo

Ad inizio ripresa, invece, il Palermo raddoppia: al 10’ Calvanese devia in maniera sfortunata un traversone all’interno della propria porta per il 2-0 rosanero. La Salernitana, però, nonostante il forcing locale accorcia le distanze al 28’ con capitan Olivieri lesta a sfruttare e capitalizzare al meglio una palla filtrante alle spalle della difesa avversaria. Il Palermo, dal canto suo, non sta a guardare e a cinque dal termine trova il 3-1 con una bella girata di Impellettieri che chiude, in pratica, la gara. La Salernitana tornerà in campo mercoledì per il match di recupero contro la capolista Vis Mediterranea.

Palermo-Salernitana Women 3-1

Reti: 19’ pt Chiarillo , 10’ st aut. Calvanese, 28’ st Olivieri, 40’ st Impellettieri

Palermo: Brundo, Priolo, Licari (26’ st Bruno), Tarantino, Collova, Incontrera, Chirillo (20’ st Impellettieri), Cancilla, Dragotto, Piro (43’ st Crachiolo), Ribellino (45’ st Ficano) All. Licciardi

A disposizione: Sorce, D’Agostino, Puntaloro, Di Salvo.

Salernitana: Pascale, Apicella, Calvanese, Longo (4’ st Sabatino), Marino (41’ st D’Orso), Ferrentino (45’ st Giurbino), Falivene, Genovese (33’ st Donnarumma), Colonnese (12’ st Di Santi), Olivieri, Cuomo. All. De Risi

A disposizione: Giliberti, Apadula, Cicchetti, Cozzolino

Arbitro: Simone Spagnoli (Sez. Tivoli)

Assistenti: Giovanni Citarda (Sez. Palermo) – Manfredi Canale (Sez. Palermo)

Ammonite: – Corner: 5-2 Recupero: 0’ pt, 3’ st

Valentina De Risi: “Successo importante che ripaga il lavoro di questo gruppo”

“Il match di Palermo è stato giocato al di sotto delle nostre potenzialità. Le nostre avversarie, a mio avviso, hanno meritato il successo mentre noi siamo state poco in partita. Quando abbiamo accorciato le distanze qualcosa sembrava cambiato ma, in realtà, non abbiamo avuto la forza di impensierire le rosanero per il pareggio. Il risultato, quindi, rispecchia quanto visto in campo, potevamo interpretare meglio questa gara ma avevamo anche diverse defezioni a cui far fronte. Ora si torna subito a giocare, considerando la sfida di mercoledì con la Vis Mediterranea. Si tratta di un intreccio d’alta quota in casa della capolista, un’impresa impossibile da dover affrontare al meglio preparando tutto in poco tempo. Proveremo a dare tutto come al solito sapendo che dopo ci aspettano altre partite importanti per il raggiungimento del nostro obiettivo”.