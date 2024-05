Ancora incidenti a Capaccio Paestum: due in poche ore

Ancora un incidente stradale a Capaccio Paestum, in Via Feudo La Pila. Alle ore 19:45 circa, due auto, una Fiat 600 e una Volkswagen Polo, si sono scontrate per cause ancora da accertare.

Cinque feriti, di cui uno grave

Nello scontro sono rimaste ferite cinque persone. Quattro di queste viaggiavano a bordo di una Fiat 600. Tra i feriti anche una minore, una ragazza di 17 anni di Altavilla Silentina. Sul posto sono intervenute ambulanze del 118; presenti anche un’auto medica e vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che hanno estratto i feriti dalle auto.

I rilievi

Per i rilievi del caso i carabinieri della compagnia di Agropoli e gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, guidati dal capitano Sofia Strafella.

Secondo incidente in poche ore

Si tratta del secondo incidente stradale che si verifica a Capaccio Paestum nel giro di poche ore. In precedenza, infatti, un altro sinistro si era registrato in località Scigliati, dove due persone sono rimaste ferite nello scontro tra un autocarro e una Ford Fiesta.

Le indagini

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica di entrambi gli incidenti e accertare eventuali responsabilità.