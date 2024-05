Tumore al seno: diagnosi precoce e cure eccellenti in Campania salvano il 90% delle donne. Incontro a Palomonte

“La prevenzione salva la vita al 90% delle donne affette da tumore al seno”. Questo il messaggio forte lanciato dal medico chirurgo oncologo e consigliere regionale, Tommaso Pellegrino, durante il convegno su “Tumore al seno: prevenzione, diagnosi e percorsi di cura” che si è tenuto a Palomonte.

Diagnosi precoce e screening fondamentali

Al centro dell’evento, l’importanza della diagnosi precoce nella lotta contro il tumore al seno. “A cinque anni dalla diagnosi – ha spiegato Pellegrino – sono vive circa il 90% delle donne. La Regione Campania sta compiendo sforzi significativi per garantire la massima adesione agli screening e cure di alto profilo, in linea con i protocolli internazionali, grazie a professionisti eccellenti.”

Obiettivo: cure di qualità accessibili sul territorio

L’obiettivo è quello di garantire un accesso alle cure di alta qualità su tutto il territorio regionale, “riducendo il disagio per i pazienti e per le loro famiglie di migrare verso altre regioni italiane”. Un impegno concreto che si traduce in investimenti in screening, strutture all’avanguardia e personale qualificato.

Oltre alle cure mediche, è fondamentale il supporto psicologico per affrontare la malattia. “Una diagnosi di tumore è un evento sconvolgente che richiede un nuovo equilibrio per poter affrontare il percorso di cura e la partita per la vita”, ha spiegato la psicologa e psicoterapeuta Santina Naponiello.

Il percorso di cura “sarà più o meno lungo a seconda dei casi e per ogni singola soggettività sarà più o meno facile riorganizzarsi”, ha aggiunto Naponiello. “In caso di difficoltà, il consiglio è di chiedere aiuto ad un professionista per giocare e vincere la partita per la vita fino in fondo”.

Insieme contro il tumore al seno

L’evento, patrocinato da Comune di Palomonte, Provincia di Salerno, Comunità Montana Alto Medio Sele e Tanagro, ha visto la partecipazione di diverse autorità locali e professionisti del settore. Un’occasione importante per sensibilizzare sul tema della prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno.