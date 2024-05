Coordinamento Provinciale Forum dei Giovani: in Provincia la prima assemblea. Ecco le deleghe

Si è svolta, presso la Sala del Consiglio di Palazzo Sant’Agostino, la prima assemblea del neoeletto Coordinamento del Forum dei Giovani della Provincia di Salerno. Diversi i punti all’ordine del giorno, primo fra tutti, l’insediamento del nuovo direttivo del Forum Provinciale e l’attribuzione delle deleghe.

Le deleghe

A confermarsi coordinatore del Forum dei Giovani della Provincia di Salerno, il cilentano Rosario Madaio del Forum dei Giovani di Castelcivita I vice-coordinatori sono stati individuati in Alfonso D’Amato del Forum dei Giovani di Pagani e in Vincenza Barra del Forum di Padula. Ad essere nominato segretario generale del Coordinamento Provinciale del Forum dei Giovani, Pierfrancesco Del Priore appartenente al Forum di Battipaglia. Le deleghe di segretario amministrativo e tesoriere sono spettate, invece, rispettivamente a Gaia Aliberti, di Mercato San Severino, delegata anche all’ufficio comunicazione insieme all’ ebolitana Chiara Di Benedetto, e a Bartolomeo Merolla di Furore. I responsabile d’area sono Sara Bianchi, del Forum dei Giovani di Fisciano per la Macro Area Nord, Karol Potolicchio della Macro Area Centro e iscritta al Forum dei Giovani di Acerno e Donatella Passaro di Castel San Lorenzo per la Macro Area Sud Cilento mentre il referente per la Macro Area Sud Vallo sarà Antonio Rinaldi del Forum di Buonabitacolo.

Le finalità

Durante l’assemblea, tanto partecipata, è emersa la volontà di provvedere presto alla regolamentazione delle Commissioni tematiche del Coordinamento. L’assemblea, dal carattere prevalentemente programmatico, ha visto la partecipazione di diversi Forum della Provincia e dei membri della Commissione Politiche Giovanili Salerno del Forum Regionale dei Giovani – Campania che hanno condiviso le proprie istanze e il loro programma. Presenti durante l’assise anche il presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri e il vicepresidente, Giovanni Guzzo.

“Il vivo scambio di idee ha dato vita ad un confronto interessante e costruttivo, che getta le basi per quello che sarà il lavoro del Coordinamento per i prossimi due anni, che ha come obiettivo principale l’unione e la collaborazione delle diverse realtà territoriali” hanno fatto sapere dal Coordinamento.