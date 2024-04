Forum dei Giovani Provinciale, eletto il nuovo coordinamento. Confermato Rosario Madaio

È stato eletto, nel pomeriggio di oggi, il nuovo Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno. Ad essere riconfermato coordinatore, Rosario Madaio e per lui e per tutto i giovani consiglieri eletti sono arrivati gli auguri di buon lavoro da parte del vicepresidente della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo.

Le parole del vicepresidente della Provincia

“Ancora una volta i ragazzi hanno partecipato con tanto entusiasmo dimostrando di essere cittadini attivi e responsabili. Auguri a Rosario Madaio, una riconferma che ripaga tutto l’impegno e la passione che ci ha messo fin qui. Sono sicuro che continuerà a fare bene e con ancora più entusiasmo. Faccio un grande in bocca a lupo a lui e a tutti i ragazzi eletti” ha affermato Guzzo sottolineando che, anche nel settore delle politiche giovanili, la provincia di Salerno rappresenta un modello in quanto è l’unica in Campania ad avere un coordinamento provinciale.

Chi è Rosario Madaio

Rosario Madaio è di Castelcivita ed anche dagli amministratori del suo comune sono arrivate le più vive congratulazioni: “E’ il nostro Rosario, rieletto con una grandissima affermazione, il presidente del Coordinamento Provinciale del Forum dei Giovani. A lui i miei auguri di un proficuo lavoro” ha fatto sapere il sindaco, Antonio Forziati.