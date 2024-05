Comune di Pollica e associazioni nelle scuole in vista delle elezioni europee del 2024

Il Comune di Pollica, in collaborazione con la rete “Costruire l’Europa con i consigli locali”, Cilento Youth Union, EUROPE DIRECT Salerno e l’associazione Moby Dick ETS, hanno annunciato una serie di incontri presso le scuole del territorio cilentano in vista delle elezioni europee del 2024.

Il programma

I tre incontri si terranno secondo il seguente programma:

Venerdì 17 maggio presso l’IIS L. da Vinci di Sapri

Sabato 18 maggio presso il Liceo Parmenide di Vallo della Lucania

Lunedì 20 maggio presso il Liceo Gatto ad Agropoli.

Le finalità dell’iniziativa

L’obiettivo principale di queste iniziative è promuovere la partecipazione attiva alla democrazia europea e sensibilizzare sull’importanza del diritto al voto.

Questi eventi offriranno agli studenti l’opportunità di approfondire le tematiche relative all’Unione Europea e di comprendere il ruolo cruciale che giocano le elezioni europee nel determinare il futuro del continente.

“Unisciti a noi per rafforzare la nostra rete e per sostenere la partecipazione democratica in Europa!”, fanno sapere i promotori.