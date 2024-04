“Progetto Violeta”, Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro e Alburni: al via gli incontri

Al via il primo ciclo di incontri promosso dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni, per la formazione dedicata alle educatrici dei 10 nidi del Consorzio Sociale S10 nell’ambito del Progetto Violeta, lanciato lo scorso 15 febbraio dall’Associazione Differenza Donna e dai diversi partner territoriali con il sostegno di Fondazione CON IL SUD, dedicato alla memoria di Violeta Sanciu, uccisa dal partner a Sala Consilina nel 2018.

Il progetto

Tra le azioni di progetto ci sono gli importanti incontri di formazione dedicati alle educatrici dei 10 nidi del Consorzio Sociale S10 del Vallo di Diano, Tanagro e Alburni. Percorsi formativi di 8 ore ciascuno, divisi in due pomeriggi che si ripeteranno nell’arco del 2024 per consentire a tutte le educatrici di partecipare agli incontri. Il primo ciclo di incontri è previsto nelle seguenti date 29 aprile e 17 maggio, presso l’auditorium comunale di Atena Scalo dalle ore 15 alle ore 19.

Ecco le attività

Le attività si inseriscono nel panorama più ampio del progetto che ha avrà azioni e programmi di sensibilizzazione di genere nelle scuole di tutti i livelli, per promuovere una reale prevenzione, e dare forza a reti di cittadinanza attiva, promuovendo le donne e la loro piena partecipazione. Tutto il progetto sarà accompagnato da un motore straordinario: le campagne diffuse di sensibilizzazione dove far sentire coinvolte e coinvolti tutte e tutti e realizzare una piena consapevolezza della cittadinanza e una conseguente affermazione dei diritti delle donne nella società. Per informazioni o chiarimenti contattare le Referente del Progetto Violeta Dott.ssa Caterina Pafundi cell: 3452258277 mail: progettisud@differenzadonna.it