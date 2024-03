Dal Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro e Alburni 50 tirocini estivi formativi e di orientamento per i giovani

Con decreto del Direttore del Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro – Alburni -Ambito S10 è indetto l'avviso pubblico per l'attivazione di n. 50 tirocini estivi formativi e di orientamento da realizzarsi a favore di studenti frequentanti il 3°, 4° e 5° anno di qualsiasi indirizzo scolastico secondario di secondo grado, residenti nei 19 comuni afferenti il Consorzio Sociale Vallo Di Diano-Tanagro-Alburni -Ambito S10.

Le candidature

La procedura on line è attiva a partire dal giorno 13.03.2024.

Successivamente all'iscrizione dell'azienda, il sistema genererà i codici tirocinanti che l'azienda dovrà consegnare al tirocinante dopo il colloquio motivazionale.

Le candidature degli studenti/tirocinanti sarà attiva a partire dal giorno 18.03.2024 e dovranno essere compilate e validate tramite il sistema online, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30.04.2024.

I tirocini

La richieste da parte delle aziende di disponibilità ad ospitare “tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo per soggetti svantaggiati” e/o “tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo da realizzarsi a favore di persone con disabilità ” e/o “tirocini formativi e di orientamento ” è per soggetti residenti in uno dei seguenti 19 Comuni dell'Ambito S10 di Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano. Per le iscrizioni accedere al seguente sito: