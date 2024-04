Nessun ridimensionamento per l’ospedale di Roccadaspide nel nuovo atto aziendale

Il nuovo Atto Aziendale per la riorganizzazione della rete ospedaliera in provincia di Salerno, non comporterà alcun ridimensionamento dell’ospedale di Roccadaspide. Lo ha affermato, ai microfoni di InfoCilento, l’ingegnere Gennaro Sosto, direttore generale dell’Asl Salerno.

Un sospiro di sollievo per gli abitanti della Valle del Calore e anche per gli amministratori del territorio che possono smentire le voci messe in giro da quanti sostenevano che il nuovo Atto Aziendale avrebbe inciso negativamente sull’ospedale della Valle del Calore, unico ospedale di riferimento per circa 57000 cittadini delle aree interne, troppo distanti dagli ospedali delle altre città.