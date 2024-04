L’Ufficio Postale di Villa Littorio, frazione di Laurino, è chiuso da mesi e il sindaco, Romano Gregorio, ha parlato della questione ai microfoni di InfoCilento.

Il primo cittadino di Laurino ha annunciato, in anteprima, che tra oggi e domani provvederà a conferire ad un legale il mandato per denunciare Poste Italiane per il grave disservizio causato, per chiedere il risarcimento danni e l’immediata riapertura dell’Ufficio Postale di Villa Littorio.