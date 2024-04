Ad Eboli la “festa del pane” con il Forno di Vincenzo: il grano fa miracoli nel centro storico

Il 30 aprile nel centro storico Il grano fa miracoli e il miracolo più grande lo ha compiuto, nel centro storico della Città di Eboli, al Forno di Vincenzo, il primo forno di comunità che sforna il pane della felicità. E così, quello che nasce come l’appuntamento del mercoledì sera con un gruppo ristretto di amici diventa un evento aperto a tutta la comunità locale.

Un appuntamento da non perdere

Vincenzo Bardascino apre il suo forno e organizza in collaborazione con altre realtà associazionistiche del territorio la Festa del Pane, una sera sul terrazzino di via Antonio Giudice e in piazza Porta Dogana dove si respira semplicità, si fa rete e si costruiscono nuovi progetti che coinvolgono associazioni e movimenti.

Vincenzo, un ragazzo affetto dalla sindrome della X Fragile

Alla Festa del Pane di martedì 30 aprile in Piazza Porta Dogana dalle ore 20.00 alle ore 24.00 insieme al Forno di Vincenzo prendono parte Gattapone Aps, Vico Rua, Casa Novella, La notte del lavoro narrato, CNGEI, Dogana e Cantina Aita, RadioEboli1, l’associazione I Briganti dell’Ermice e GiLaPorta.

Una storia di riscatto e coraggio

L’appuntamento che ruota attorno alla promozione del progetto del forno di comunità coinvolge la cittadinanza attiva e restituisce ai partecipanti sempre grandi emozioni. Vincenzo, un ragazzo affetto dalla sindrome della X Fragile, è icona di riscatto e resilienza e di grande coraggio. Insieme a lui si mettono in gioco quotidianamente professionisti e amici.