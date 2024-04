Eboli, VII edizione del Trail dei Monti ebolitani: appuntamento domenica 5 maggio

È tutto pronto per la VII Edizione del Trail dei Monti Ebolitani, l’evento sportivo che si presenta in tutto il suo complessivo progetto lunedì mattina, 29 aprile, alle 12,15 presso la Biblioteca comunale Simone Augelluzzi, in piazza San Francesco.

La conferenza stampa

Alla conferenza stampa saranno presenti l’Assessore allo Sport e Cultura Lucilla Polito, l’organizzatore della manifestazione Ernesto Marino, presidente di Selemarathon, e Rino Di Leo presidente Podistica Pollese, Consigliere Regionale Fidal, referente settore Running, Nicola Tierno Metalfer Brienza, Comitato organizzativo Circuito Trail delle Contrade, Ruggero Gatto Presidente Atletica Salerno e Pasquale Falanga vice presidente ASD Sele Marathon Eboli.

Trail dei Monti ebolitani

Il Trail dei Monti Ebolitani è una manifestazione ormai molto attesa e conosciuta che ogni anno attira sempre più atleti anche per gli incantevoli paesaggi che attraversa il percorso.

La partenza della gara, prevista per il 5 maggio, sarà da Piazza Santi Cosma e Damiano.

Prendono parte all’evento che vanta la collaborazione del Nucleo Comunale di Protezione Civile di Eboli, numerosi atleti provenienti da varie zone d’Italia.