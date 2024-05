Pedalando per un futuro sostenibile: ad Omignano la prima “biciclettata” dei giovani

Si è conclusa con successo la prima “biciclettata” deliberata ed organizzata dal “Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Omignano”, di concerto con i consigli comunali dei ragazzi degli altri comuni campani.

Le iniziative promosse dai giovani

Il primo progetto realizzato è stato “Riciclarte”. Utilizzando materiali di riciclo, i ragazzi hanno dato vita a 13 lavori, di cui 3, scelti dalla giuria dei ragazzi, parteciperanno a una mostra itinerante presso i comuni coinvolti.

Il secondo progetto è “La bibiclettata” nella zona industriale di Omignano, svolta ieri in contemporanea nei Comuni di Caserta, Casagiove, Solopaca e Telese Terme. I ragazzi e le loro famiglie sono stati invitati a trascorrere un pomeriggio in compagnia pedalando per le vie del paese. Sono state noleggiate gratuitamente delle biciclette offerte dallo sponsor Multiservice; la sicurezza del percorso è stata garantita dalle associazioni intervenute (CASAIn Campania Salerno-Cilento col prof. Domenico Lombardi e Lombardi Vincenzo, e Associazione Carabinieri). Durante la manifestazione è stata allestita la mostra dei lavori di Riciclarte e rilasciato un attestato di partecipazione.

“L’obiettivo di queste iniziative è di richiamare i ragazzi ai valori del socializzare, dello stare insieme in modo reale, del discutere dal vivo su temi importanti, anziché chiudersi nel recinto del virtuale. Ci auguriamo che questo faccia crescere in modo sano e stimolante i nostri ragazzi”, spiegano da palazzo di città.

Le iniziative del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Omignano sono state realizzate con la partecipazione e il coordinamento del Comune di Omignano nella persona di Feo Lucia, con la collaborazione di tutta l’Amministrazione Comunale, e dell’Istituto Comprensivo di Omignano nella persona della professoressa Giuseppina Conte.