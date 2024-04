La biblioteca comunale di Polla festeggia mezzo secolo di vita

La biblioteca comunale di Polla, intitolata a Vincenzo Curcio che l’ha creata mezzo secolo fa, è stata celebrata con l’installazione di un quadro contenente le delibere che ne hanno autorizzato la nascita, e con una intensa giornata organizzata dall’Amministrazione Comunale di Polla.

La cerimonia

La cerimonia di celebrazione del mezzo secolo di vita, è iniziata con il “Buongiorno Biblioteca”, una passeggiata dei bambini della scuola primaria ‘Santa Teresa del Bambino Gesù’ dal centro storico alla Biblioteca, organizzata dall’Associazione Lilium. Poi c’è stata la presentazione del libro “Sull’orizzonte dei binari in fuga – Carme famigliare” alla presenza dell’autore Giovanni Bracco, del professore Emilio Giordano e Geppino d’Amico, curato dalla Università Popolare della Terza età di Polla.

Nel pomeriggio c’è stato spazio per genitori e bambini con l’Associazione Voltapagina che ha proposto “Nati per leggere” con letture condivise per i bambini più piccoli e un laboratorio creativo sui Telai. Infine, nel pomeriggio ci sono stati laboratori per ragazzi a cura degli operatori della Biblioteca comunale.

La giornata si è conclusa con i saluti istituzionali e la firma del Patto locale per la Lettura città di Polla per i prossimi cinque anni, seguiti dalla proiezione di un film in Biblioteca e un dibattito organizzato dal Forum Comunale dei Giovani di Polla.