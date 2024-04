Agata Vignes e Antonio Boffa a Contursi che legge e guarda il mondo

A Contursi è in dirittura d’arrivo la Rassegna Letteraria “Contursi che legge e guarda il mondo”. Quello del 4 maggio presso le Terme Cappetta sarà il quinto e penultimo appuntamento. Un evento speciale per diverse ragioni: l’argomento del confronto è quello della diversità, un tema di una delicatezza unica e attualissimo; ne parleranno con cognizione di causa coloro che questa tematica la vivono in prima linea come genitori, insegnanti, terapeuti ed educatori; viene presentato l’Albo illustrato “Come in un giardino” di Antonio Boffa e Agata Vignes, un genere letterario di una forza narrativa unica e avvincente. Un lungo pomeriggio a cui possono partecipare anche i bambini dai 5 ai 10 anni in una sezione a loro dedicata.

«Quest’albo illustrato – Come in un giardino di Antonio Boffa e Agata Vignes – ci ha dato l’opportunità di organizzare un pomeriggio letterario per i bambini nel parco delle Terme Cappetta – spiega nel dettaglio Livia Lardo la Presidente dell’Associazione APS Insieme per… che ha fortemente voluto e organizzato come attività cardine del suo operato la Rassegna con il supporto e le competenze di Silvana Scocozza, giornalista, e Angela La Monica, insegnante. In uno degli splendidi prati delle Terme Cappetta, Agata Vignes animerà la lettura per i nostri piccoli lettori che potranno partecipare anche a interessanti laboratori artistici diretti dall’insegnante – artista Angela Iannarella. Intorno alla piscina i piccoli potranno sgranocchiare dei saporitissimi biscottini fatti a mano dalle nonne».

La Presidente esprime la sua soddisfazione per la scelta editoriale dell’Albo illustrato “Come in un Giardino”. «Sono felice che la nostra Rassegna abbia deciso di dare spazio all’Albo Illustrato, un genere letterario che trova sempre più estimatori anche presso un pubblico adulto e che ha la sua forza nel narrare collegando la sponda delle parole con quella delle immagini godendo così doppiamente dell’esperienza del racconto. Le parole di Agata Vignes e le illustrazioni di Antonio Boffa permettono di affrontare un tema così difficile e complesso come quello della diversità in modo poetico catapultandoci in un’atmosfera ricca di suggestioni e di incanti inclusivi; un viaggio immaginifico terapeutico, di apertura al diverso, solidale verso l’altro e di mano gentile con il debole».

Nel tardo pomeriggio, dalle ore 18,00, Tavola rotonda nella Sala Conferenze delle Terme Cappetta. Prendono parte ai lavori il maestro Giacomo Cavallo, Paola Catizone, presidente Pianeta Down Odv, Marina Cupo, psicologa, Dina Robertiello, Assistente Sociale A.S.S.I, le insegnanti Antonella Meccariello e Giulia Mandia. I brani selezionati saranno letti da Annalisa Brogna e Salvatore Solimene. I commenti musicali saranno eseguiti da Riccardo Conti al violino e da Alessandro Pisani al piano.