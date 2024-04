Tanto Cilento nel primo libro mondiale sull’abbinamento fra pizza e vino

“Finalmente lo strumento indispensabile per scoprire il viaggio sensoriale di Antonella attraverso 101 abbinamenti, dalla tradizionale Margherita alle più creative: impariamo a scegliere il vino giusto per la pizza che mangiamo.” Ben 240 pagine (Malvarosa Edizioni) per questo inedito libro firmato da Antonella Amodio e con la prefazione di Luciano Pignataro, “Calici & Spicchi” è il primo libro che conduce i lettori in un affascinante viaggio nel mondo degli abbinamenti tra il vino e la pizza, mettendo in evidenza tutte le combinazioni possibili fra il meglio della produzione italiana e gli stili napoletano, napoletano contemporaneo, italiano e romano.

Una guida per gli amanti della pizza

“Calici & Spicchi” è dunque una guida indispensabile per tutti gli amanti e gli operatori della pizza e del vino, offrendo consigli preziosi su come apprezzare al meglio questa combinazione innovativa ma allo stesso tempo affascinante e coinvolgente.

Il Cilento sempre in prima linea con i suoi eccellenti vini e le sue fantastiche pizzerie. Fra le 101 studiate, tante raccontano il nostro fantastico territorio in un viaggio di gusto senza precedenti.

“Calici & Spicchi” offre una panoramica completa delle possibilità di abbinamento, guidando i lettori attraverso un viaggio sensoriale unico. Dalla tradizionale Margherita alla creativa Quattro Stagioni, ogni pizza è accompagnata da un vino accuratamente selezionato per esaltare sapori e sfumature. Tra i protagonisti, tutti i più grandi pizzaioli amati dal pubblico e le migliori pizzerie da non perdere e da provare almeno una volta nella vita.

Conosciamo l’autrice

Antonella Amodio nata e vive a Caserta. Giornalista, sommelier e appassionata di cucina e di vino tanto da farne il lavoro della sua vita. Per un lungo periodo si è trasferita a Montalcino per collaborare come manager con il grande e indimenticabile Franco Biondi Santi. È co-autrice di guide specializzate di vino e food. Scrive di ristoranti, viaggi, pizzerie e vino, per testate e pubblicazioni di settore, tra le quali Luciano Pignataro Wine&Food Blog dove ha anche una rubrica personale dedicata all’abbinamento pizza-vino. Giudice in numerosi concorsi enogastronomici internazionali.

La prefazione di un grande professionista: Luciano Pignataro

Giornalista, ha ruolo di spicco nell’enogastronomia italiana grazie alla sua prolifica carriera giornalistica e alle numerose guide e pubblicazioni tra cui quella con Hoepli La Pizza, una storia contemporanea.