Carmine Caramante annuncia ufficialmente la sua candidatura a Sindaco di Capaccio Paestum

lo aveva già preannunciato nelle scorse settimane ed ora arriva la conferma: Carmine Caramante sarà candidato a sindaco di Capaccio Paestum.

L’annuncio

“Questo annuncio – dichiara Carmine Caramante – lontano da proclami e prosopopee, segna per noi un passo verso la realizzazione di una nuova visione della politica a Capaccio Paestum, fortemente semplificata, libera da vincoli di partito e guidata dalla determinazione di portare avanti un progetto innovativo. Con una squadra coesa, entusiasta e competente, ci proponiamo di cambiare veramente l’approccio alla politica locale, ponendo il dialogo, il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni e delle realtà associative e imprenditoriali al centro della nostra azione. Il nostro sarà un programma incentrato sulla sostenibilità dei processi amministrativi, la cura dell’ambiente e del territorio, lo sviluppo economico e turistico e il coinvolgimento attivo dei cittadini, ponendo però sempre al centro le vulnerabilità sociali”.

Il sostegno di gruppi civici

Caramante rivendica la coerenza del suo gruppo, mostratosi da sempre in contrapposizione con l’attuale politica: “In questi ultimi cinque anni, il gruppo di persone che ha fondato e voluto questa proposta politica civica (dall’associazione Città Libera di Luigi Delli Priscoli e Marianna Matrone al Movimento Prima Capaccio Paestum di Giovanni Licinio, fino a gruppi spontanei della società civile) è stato l’unico che ha realmente condotto una battaglia di opposizione vera all’Amministrazione Alfieri. Coerentemente, proseguiremo il percorso in questa campagna elettorale e anche successivamente, perché per noi la politica non inizia e non finisce con il momento elettorale ma si concretizza nell’impegno e nella testimonianza costante”.

Il Comitato Elettorale

Il Comitato Elettorale a sostegno della proposta politica civica guidata da Carmine Caramante è composto da importanti figure della politica e della società civile locale. In particolare, uno dei ruoli di coordinamento è affidato all’avvocato Gerardo Spira, storico segretario comunale del compianto Sindaco Pescatore Angelo Vassallo.