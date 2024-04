Polisportiva Santa Maria retrocessa in Eccellenza: Tavassi conferma il suo impegno

Con una nota ufficiale diffusa oggi, il presidente della Polisportiva Santa Maria Cilento, Francesco Tavassi, ha parlato del futuro della società dopo la retrocessione della squadra dal campionato di Serie D all’Eccellenza. Un duro colpo per la compagine giallorossa, che dopo quattro anni di militanza nella quarta serie nazionale si ritrova a dover ricominciare dalla categoria inferiore.

Errori e mancati obiettivi

Tavassi, nella sua nota, ammette gli errori commessi dalla società nel corso della stagione: “Sono stati commessi alcuni errori e non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo prefissato, nonostante i notevoli sforzi economici fatti anche durante la stagione”.

Gratitudine e impegno futuro

Nonostante la delusione per la retrocessione, il presidente Tavassi ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con la società in questo anno difficile: “Ringrazio comunque vivamente tutti coloro che, in ogni ambito, in quest anno così difficile, hanno collaborato con noi per evitare questa ‘sconfitta’!”

Tavassi ha poi annunciato la volontà della sua famiglia di continuare a impegnarsi per la Polisportiva Santa Maria Cilento: “Desidero confermarvi che la mia famiglia, pur se enormemente amareggiata per l’andamento di questo campionato e per il risultato finale, continuerà ad impegnarsi per offrire al territorio di Castellabate e alle sue nuove generazioni un percorso sportivo di crescita, di formazione e di inclusione sociale”.