Ad Acciaroli proseguono i lavori per il restyling del lungomare. Importanti interventi sono in corso anche per quanto riguarda il porto turistico. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Stefano Pisani, è quella di concludere il tutto entro l’inizio della stagione estiva. Un’estate che si preannuncia molto calda e con tanti eventi all’orizzonte