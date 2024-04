Eboli: Cinque nuovi eco contenitori per la raccolta differenziata

Prosegue l’impegno del Comune di Eboli per migliorare la raccolta differenziata e sensibilizzare i cittadini sull’importanza del rispetto dell’ambiente. Sono stati infatti installati cinque nuovi eco contenitori sul territorio, portando a un totale di cinque stazioni di conferimento per la raccolta mono materiale di plastica. L’ultimo eco contenitore è stato posizionato in via Gonzaga, all’incrocio con via Vignola e via Giovanni XXIII, di fronte al supermercato Despar.

Un’azione concreta per la tutela dell’ambiente

L’installazione degli eco contenitori rappresenta un passo importante per incentivare la raccolta differenziata e contrastare l’abbandono dei rifiuti. Posizionati in zone strategiche e facilmente accessibili, i nuovi contenitori permetteranno ai cittadini di conferire comodamente la plastica in modo differenziato, contribuendo così a ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti solidi urbani.

L’invito all’impegno dei cittadini

L’assessore all’Ambiente, Nadia La Brocca, ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento attivo dei cittadini nel processo di raccolta differenziata: “I cinque eco contenitori, che si aggiungono alle continue azioni migliorative poste in essere in sinergia tra Assessorato all’Ambiente e Sarim, dovrebbero essere sprone ulteriore ai cittadini per rispettare orari e modalità di conferimento ed evitare l’abbandono di rifiuti al di fuori delle corrette modalità di conferimento. L’auspicio è che i comportamenti corretti e virtuosi diventino la normalità senza dover ricorrere, come purtroppo è stato necessario finora, a misure repressive quali controlli e sanzioni. Vorrei sottolineare che ogni abbandono di rifiuti fuori orario è sanzionabile, oltre che un danno all’ambiente e al decoro cittadino”.

Un impegno per il futuro

L’amministrazione comunale di Eboli è impegnata a promuovere una cultura del rispetto dell’ambiente e a migliorare i servizi di raccolta differenziata sul territorio, fanno sapere da palazzo di città.