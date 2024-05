Tre mesi di pullman per i pendolari sulla Battipaglia-Potenza: stop ai treni da giugno

Un’estate da incubo per i pendolari che utilizzano la linea ferroviaria Battipaglia-Potenza. Da giugno a settembre, infatti, i treni non circoleranno per consentire lavori di manutenzione, adeguamento e potenziamento della tratta. Lo ha fatto sapere Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), specificando che i lavori permetteranno di ridurre i tempi di percorrenza una volta terminati.

Pullman sostitutivi per limitare i disagi

Per limitare i disagi, Rfi ha predisposto un piano di servizi autobus sostitutivi che garantiranno i collegamenti tra le stazioni interessate. I pullman partiranno dalle piazze ai piedi delle stazioni di Battipaglia, Salerno ed Eboli, mentre tra Buccino e San Gregorio Magno la fermata sarà al Bivio Ferrovie dello Stato. A Contursi lo scalo è previsto allo Scalo, mentre a Sicignano il punto di riferimento sarà il ristorante “Il Camionista”.

Elenco delle fermate e orari

L’elenco completo delle fermate e gli orari dei servizi sostitutivi saranno diffusi a breve da Rfi. Nel frattempo, l’azienda invita i viaggiatori a consultare il sito web di Trenitalia e le app dedicate per informazioni aggiornate in tempo reale.

Disagi previsti

Nonostante gli sforzi di Rfi, è inevitabile che la sostituzione dei treni con i pullman comporterà un aumento dei tempi di percorrenza. I pendolari dovranno quindi mettere in conto possibili ritardi e disagi durante i tre mesi estivi.