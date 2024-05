Agropoli e Ogliastro Cilento piangono il dottore Luigi Milite

Le comunità di Agropoli e Ogliastro Cilento piangono Luigi Milite, 59 anni, dirigente medico dell’Asl Salerno. È scomparso nella giornata di ieri presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dove era ricoverato da alcuni giorni per un grave malattia con la quale combatteva da tempo.

Chi era Luigi Milite

Milite, residente ad Agropoli ma proveniente da una famiglia originaria di Ogliastro Cilento, si era distinto in particolare durante la pandemia quando non si era risparmiato mostrandosi vicino alle famiglie colpite da covid.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale di Ogliastro Cilento

Proprio l’amministrazione comunale ogliastrese, guidata dal sindaco Michele Apolito, ha voluto rivolgere un messaggio di cordoglio ricordando Milite come «un medico dalle spiccate qualità umane che gli erano valse un ruolo di primaria importanza e responsabilità nel panorama operativo campano e cilentano distinguendosi in particolare durante il periodo covid. Persona che non ha mai dimenticato l’origine ogliastrese dei suoi avi. Il lavoro svolto, sempre con competenza e professionalità abbinato alla preponderante umanità che lo dinstingueva, gliaveva fatto guadagnare la stima e il rispetto di coloro che hanno avuto modo di conoscerlo».

Le esequie si terranno domani alle ore 15:30 ad Agropoli, presso la Chiesa della Madonna delle Grazie.