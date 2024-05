Cilento: partono le selezioni per diventare “cittadino competente”

Sono aperte le iscrizioni per diventare cittadino competente in 28 comuni del Cilento interno. Coloro che vorranno dare un contributo sul territorio dei seguenti Comuni ricadenti nei Distretti sanitari n. 69 Capaccio – Roccadaspide e n.70 Vallo della Lucania – Agropoli:

Aquara

Bellosguardo

Campora

Cannalonga

Castelcivita

Castelnuovo Cilento

Castel San Lorenzo

Ceraso

Controne

Corleto Monforte

Felitto

Gioi

Laurino

Magliano Vetere

Moio della Civitella

Monteforte Cilento

Novi Velia

Orria

Ottati

Perito

Piaggine

Roccadaspide

Roscigno

Sacco

Salento

Sant’Angelo a Fasanella

Stio

Valle dell’Angelo

possono proporre la loro candidatura spontanea cliccando qui.

L’iniziativa

I cittadini si allenano in un progetto di arte partecipativa per diventare protagonisti di un’opera d’arte, e potenziano le loro competenze civiche per lavorare con le Istituzioni (Azienda Sanitaria Locale di Salerno e Comune di riferimento) su soluzioni creative che generano “valore sociale ed economico” per l’intera comunità, producendo benessere e qualità di vita per i loro territori.

La sede presso cui recarsi è la seguente: Aula Magna del Comune di Valle dell’Angelo: 21,22 maggio dalle 15 alle 18 e 23 maggio dalle 10 alle 13.

Ipacs, (www.ipacs.it) con la visione e la missione di “Competence Economy- il valore delle competenze alla base dell’economia del futuro” (www.competenceconomy.it) considera la crescita economica un mezzo per migliorare la qualità di vita, il benessere sostenibile di ogni persona e famiglia, non uno strumento che produce diseguaglianza sociale.