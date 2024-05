La Gelbison chiude la stagione con una sconfitta. Contro la Fidelis Andria finisce 2 a 1

La Gelbison chiude il suo campionato con una sconfitta e perde per 2-0 al Degli Ulivi nell’ultima giornata di regular season contro i padroni di casa della Fidelis Andria.

La gara

La partita inizia subito male per i vallesi: al 3′ minuto Venanzio sblocca il risultato con un mancino preciso dal limite dell’area. La Fidelis Andria controlla bene il gioco e al 19′ ha la possibilità di raddoppiare con lo stesso Venanzio, ma il suo tiro viene respinto da Cervellera. La Gelbison prova a reagire, ma i padroni di casa gestiscono bene la gara e al 41′ sfiorano il gol con Giambuzzi.

Il secondo tempo

Nella ripresa entra in campo Strambelli per i pugliesi. Una mossa azzeccata tanto che al 10′ il subentrato conquista un calcio di rigore che lo stesso centrocampista trasforma spiazzando Cervellera. I cilentani provano a riaprire la partita, ma la Fidelis Andria gestisce bene il vantaggio e sfiora addirittura il tris con Venanzio, Giambuzzi e Varsi. A tempo scaduto Gagliardi accorcia le distanze per la Gelbison, ma è solo un gol inutile per il risultato finale.

Si chiude così una stagione incolore per i vallesi, salvi ma partiti con tutt’altre ambizioni. La Fidelis, invece, termina quarta e va ai playoff.