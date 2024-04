Auto in fiamme a Capaccio Paestum: conducente illeso, cane salvato

Paura nel pomeriggio a Capaccio Paestum, dove un’auto ha preso fuoco mentre era in marcia sulla strada che collega Capodifiume al Capoluogo. Il conducente, un uomo, è riuscito ad abbandonare il veicolo in tempo, mentre un cane presente a bordo è stato tratto in salvo dal suo padrone.

L’intervento dei vigili del fuoco

L’incendio è divampato improvvisamente, avvolgendo completamente l’auto e generando un denso fumo nero. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che hanno domato le fiamme in pochi minuti. Purtroppo, il veicolo è stato completamente distrutto dal rogo.

Soccorsi e accertamenti

Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche un’ambulanza della Croce Rossa, i carabinieri e la Polizia Municipale di Capaccio Paestum per i rilievi di rito

Fortunatamente, il conducente dell’auto non ha riportato ferite. Il cane presente a bordo, seppur spaventato dalle fiamme, è stato salvato dal suo padrone e non ha subito danni.