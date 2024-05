Roccadaspide, carcassa di cinghiale rimossa dal bordo della strada: l’animale potrebbe aver impattato contro un’auto

Grazie alle segnalazioni dei passanti e dei residenti, questa mattina, la Polizia Municipale di Roccadaspide ha provveduto a seguire e coordinare le operazioni per la rimozione di un enorme carcassa di cinghiale rinvenuta ai margini della Strada Statale 166 degli Alburni, in località Fonte di Roccadaspide.

Gli interventi

Ad intervenire sul posto il responsabile della Polizia Municipale di Roccadaspide, luogotenente Giuseppe Miano e l’agente Gianvito Brenca. Per rimuovere la carcassa, già in decomposizione e che stava rendendo l’ambiente insalubre, è stato necessario l’intervento di un trattore vista l’enorme mole del cinghiale dal peso di circa 120 kg.

Le raccomandazioni

L’animale potrebbe aver impatto contro un’automobile e quest’eventualità ha messo in allarme i residenti in quanto non è la prima volta che sulle strade del comune si verificano sinistri a causa della forte presenza di cinghiali. Gli agenti della Polizia Municipale hanno raccomandato a tutti, pertanto, di usare sempre la massima cautela alla guida e di procedere a bassa velocità.

Intervenuta anche l’Asl veterinaria

Sul posto, per le operazioni di smaltimento della carcassa, è giunto anche il personale dell’Asl Veterinaria di Capaccio coordinato dalla dottoressa Letizia Gallipoli.