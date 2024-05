Taglio del nastro ieri ad Albanella per la mostra “Decalogo per la democrazia spagnola”, la prima opera realizzata dall’artista Ortega in Spagna, al rientro dall’esilio. La mostra, ad accesso gratuito, rimarrà in esposizione presso la biblioteca di Palazzo Spinelli per quindici giorni.

Ai microfoni di InfoCilento gli amministratori e gli organizzatori.