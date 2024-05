“Bimbimbici a Palinuro”: pedalata ecologica per grandi e piccini

L’amministrazione comunale di Centola, in collaborazione con Fiab Camerota Cilentoinbici, organizza “Bimbimbici”, un’allegra pedalata per le vie di Palinuro, aperta a tutti: bambini, famiglie e adulti. L’evento, in programma per il 19 maggio, si inserisce all’interno della manifestazione nazionale “Bimbimbici” promossa da Fiab con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della mobilità sostenibile e di valorizzare i centri abitati come luoghi vivibili e a misura di persona.

Un percorso sicuro e divertente

Il percorso, adatto a tutti i livelli di preparazione, si snoderà lungo le strade di Palinuro, in un itinerario sicuro presidiato dalla Polizia Locale e da numerosi volontari. Un’occasione per scoprire le bellezze del paesaggio cilentano e per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e della condivisione.

Partecipazione e info utili

Tutte le informazioni relative all’orario di partenza, al luogo di ritrovo e alle modalità di partecipazione saranno disponibili a breve sul sito web del Comune di Centola e sui canali social di Fiab Camerota Cilentoinbici.

L’amministrazione comunale e Fiab Camerota Cilentoinbici invitano tutti a partecipare numerosi a “Bimbimbici”, per una pedalata ecologica che celebra la passione per la bicicletta e il rispetto per l’ambiente.