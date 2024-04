Montano Antilia punta alla mobilità sostenibile: in arrivo le colonnine per le auto elettriche

Un passo importante verso la mobilità sostenibile è stato compiuto dal Comune di Montano Antilia, guidato dal sindaco Luciano Trivelli. L’amministrazione ha infatti deciso di installare delle colonnine per la ricarica di auto elettriche in paese, che saranno posizionate nei pressi dello svincolo della Cilentana nella frazione di Massicelle.

L’importanza dell’iniziativa

Si tratta di una scelta strategica, non solo per i residenti che possiedono un’auto elettrica, ma anche per i tanti automobilisti che transitano quotidianamente sulla SS18, la Cilentana, una delle strade più importanti del territorio. Le colonnine permetteranno infatti di fare rifornimento di energia in modo rapido e comodo, favorendo la diffusione della mobilità elettrica e contribuendo alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.

L’importanza delle colonnine elettriche

Le colonnine per la ricarica di auto elettriche rappresentano un elemento fondamentale per lo sviluppo della mobilità sostenibile. Permettono infatti di ricaricare le batterie delle auto elettriche in modo semplice e veloce, rendendole una valida alternativa alle auto tradizionali a benzina o diesel.

In Italia, la diffusione delle auto elettriche è in costante crescita. Secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel 2023 sono state immatricolate oltre 32.000 auto elettriche, con un aumento del 35% rispetto all’anno precedente. Si stima che entro il 2030, le auto elettriche rappresenteranno il 30% del mercato automobilistico italiano.

L’impegno per la mobilità sostenibile

L’installazione delle colonnine per la ricarica di auto elettriche è solo uno dei tanti passi che i comuni del Cilento stanno compiendo per promuovere la mobilità sostenibile.