Esplosione silos di bitume a Salerno: intervento provvidenziale dei Vigili del Fuoco

Questa mattina alle ore 8:00 circa, un silos contenente bitume è esploso nella zona industriale di Salerno, in via Mecio Gracco. L’incidente ha provocato una fuoriuscita di gas e un boato che ha destato notevole apprensione tra i residenti e i lavoratori delle aziende vicine.

Rapido intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco della sede centrale di Salerno, che con l’ausilio di un’autoscala hanno provveduto a raffreddare il silos con estinguente schiumogeno. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono state monitorate con l’ausilio di una termocamera, per garantire l’assenza di ulteriori focolai d’incendio.

Cause e danni

Le cause dell’esplosione sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza che sia stata provocata da un innalzamento eccessivo della pressione all’interno del silos. Fortunatamente, l’incidente non ha causato feriti e non ha provocato danni significativi alle strutture vicine.