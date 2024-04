Cilento, questione cinghiali: interviene il direttore del Parco Romano Gregorio

La problematica dei cinghiali, e la presenza massiccia di ungulati sull’intero territorio cilentano, da tempo ha interessato l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Diverse le strategie messe in campo dall’Ente per tentare di arginare una questione che in molti casi ha provocato non pochi problemi agli abitanti del Cilento.

Numerosi i danni causati alle coltivazioni ai quali vanno ad aggiungersi, negli ultimi periodi, anche gli incidenti stradali causati dallo loro presenza lungo le più importi arterie di collegamento del Cilento ma anche la diffusione di malattie quale la peste suina.