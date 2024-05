Sapri: elezioni al dopolavoro ferroviario, ferrovieri in fermento per il rinnovo del Consiglio Direttivo

Il Dopolavoro Ferroviario di Sapri è in fermento in vista del prossimo rinnovo del Consiglio Direttivo. Sabato 11 maggio 2024, sia i ferrovieri in servizio che i pensionati si preparano a esprimere il loro voto per eleggere i sette consiglieri che guideranno il Sodalizio nei prossimi anni. L’assemblea, convocata dalla Giunta Nazionale DLF, avrà luogo presso la sala del Bar del DLF di Sapri, in piazza Vittorio Veneto, a partire dalle ore 16. Tuttavia, in caso di affluenza eccezionale, è stata già considerata la possibilità di spostare l’assemblea presso i locali della Canonica della Chiesa San Giovanni, per i quali è stata richiesta la disponibilità al parroco Don Enzo Morabito.

Rinascita del DLF di Sapri e Uniti per il DLF di Sapri

Pronte a sfidarsi due liste: la compagine ‘Rinascita del DLF di Sapri’, guidata da Vincenzo Ferraro, trentanovenne Capotecnico Infrastrutture, e ‘Uniti per il DLF di Sapri’, capitanata da Vincenzo De Luca, CPV Sovrintendente in pensione.

Gli obiettivi

Le due liste si presentano con obiettivi comuni, tra cui la promozione della cultura, dello sport, del turismo sociale e della solidarietà, nonché la collaborazione con enti e associazioni del territorio. Entrambe puntano a ridare slancio e vitalità al DLF, ponendolo nuovamente al centro della vita sociale non solo a Sapri, ma anche oltre i confini della Città della Spigolatrice.

Scelta del Presidente Entro 10 Giorni dall’Assemblea

Una volta eletti i sette consiglieri, avranno il compito di eleggere il presidente che guiderà il Sodalizio saprese. Si tratta di un momento cruciale, in quanto la figura del presidente avrà il compito di incarnare e promuovere gli ideali e gli obiettivi delineati dalle liste concorrenti.