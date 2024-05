Nasce a Sapri l’Accademia dei Linguaggi. Il 10 maggio la presentazione

Si terrà il 10 maggio 2024, alle ore 11:30, nell’Aula Consiliare del Comune di Sapri, la conferenza stampa di presentazione dell’Accademia dei Linguaggi, un nuovo progetto nato dalla sinergia tra le associazioni Canoneinverso e Ad Maiora, con il sostegno del Rotary Club Sapri – Golfo di Policastro.

All’incontro parteciperanno:

Antonio Gentile, Sindaco di Sapri

Gino Aveta, Proj.ect Creator Associazione Canoneinverso

Armando Giffoni, Presidente Associazione Ad Maiora

Vincenzo D’Ambrosio, Presidente del Rotary Club Sapri – Golfo di Policastro

Giuseppe Vallone, Presidente Incoming del Rotary Club Sapri – Golfo di Policastro

Nicola Fornaro, Presidente Eletto del Rotary Club Sapri – Golfo di Policastro

Modera Maria Emilia Cobucci, giornalista.

L’importanza della comunicazione efficace nell’era digitale

In un mondo sempre più connesso, dove l’informazione viaggia alla velocità della luce, la capacità di comunicare in modo efficace è diventata una competenza fondamentale. L’Accademia dei Linguaggi nasce proprio con l’obiettivo di fornire ai cittadini gli strumenti necessari per navigare nel mare di informazioni che ci circonda, per comprendere i meccanismi della comunicazione e per usarli al meglio per esprimere le proprie idee e per interagire con gli altri.

L’Accademia dei Linguaggi

Offre corsi di formazione su diverse tematiche legate alla comunicazione, tra cui la comunicazione interpersonale, la comunicazione scritta, la comunicazione multimediale e la comunicazione online.

Promuove l’educazione al confronto reale e critico, contrastando la disinformazione e la fake news. Favorisce la crescita di una cittadinanza attiva e consapevole, in grado di partecipare attivamente alla vita sociale e politica del proprio territorio.

Il progetto gode del patrocinio morale del Comune di Sapri.