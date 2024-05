La Polisportiva Basket Agropoli affronterà il Pozzuoli nella finale play-off

Decisa l’avversaria che affronterà la Polisportiva Basket Agropoli nella finale play-off, sarà il Pozzuoli, da questa sfida uscirà la squadra che guadagnerà la promozione in Serie C.

Una gara difficile

I delfini arrivano a questa finale sulle ali dell’entusiasmo, dall’arrivo di coach Enzo Maria l’Agropoli ancora non ha conosciuto l’amarezza della sconfitta; questa volta però sul percorso della squadra Agropolese arriva il Pozzuoli, compagine accreditata da molti come una delle favorite (insieme anche all’Agropoli) alla promozione finale.

Il percorso del Pozzuoli

La compagine Napoletana ha superato in semifinale il Basket Bellizzi, una sfida decisa tra le due squadre solo in gara 3, decisivi per Pozzuoli il lavoro di Lopez sotto canestro e le triple di Orefice, proprio loro saranno i giocatori da tenere d’occhio, capaci di poter fare la differenza nei momenti decisivi.

La sfida sarà al meglio meglio delle tre gare, con Pozzuoli che avrà il vantaggio di disputare la terza gara, qualora ce ne fosse bisogno, in casa, dato il miglior piazzamento nella regular season; la Polisportiva Basket Agropoli dovrà provare a fare di tutto per chiudere la pratica senza dover ricorrere a gara tre.

Il programma dei match

La prima delle tre gare andrà in scena molto probabilmente Sabato al Palazzetto dello sport Errico Pozzuoli.

L’Agropoli sta preparando al meglio l’incontro decisivo di questa stagione, coach Enzo Maria potrà contare su tutti gli uomini del roaster, escluso ormai il lungodegente Spinelli.

Sarà una sfida affascinante tra due squadre che faranno di tutto per ottenere la promozione in serie C.