La Polisportiva Basket Agropoli U-19 raggiunge la final four U-19 silver regionale

Dopo aver avuto la meglio contro Torre Del Greco, la Polisportiva Basket Agropoli U-19 guadagna l’accesso alla final four silver U-19. Un traguardo importantissimo per le giovanili della Polisportiva Basket Agropoli che stanno dando lustro al movimento cestistico cilentano in tutta la regione.

Il match

Dopo una gara 1 dominata dai ragazzi di coach Di Mauro e vinta con il risultato di 65-56, l’Agropoli aveva l’arduo compito di non perdere con un distacco maggiore in gara 2. L’incontro sul parquet di Torre del Greco è stato ostico e combattuto, con la squadra di coach Di Mauro che risponde colpo su colpo ai primi due quarti dove gli avversari volevano allungare il parziale di vantaggio, ma le ottime percentuali dalla distanza consentono all’Agropoli di mantenersi sempre in partita senza allontanarsi dall’avversario. Nel terzo quarto Torre Del Greco prova ad impensierire l’Agropoli, ma Trotti e compagni difendono bene senza concedere nulla all’avversaria.

Nel finale sono vani i tentativi di Torre Del Greco di poter guadagnare un distacco maggiore per potersi guadagnare l’accesso alla final four, la Polisportiva Basket Agropoli controlla senza affanni e porta a casa l’incontro con il risultato di 48-47.

Sconfitta indolore

L’Agropoli per la differenza canestri nel computo delle due gara guadagna l’accesso alla final four U-19 silver regionale, un grande traguardo inseguito dalla società Agropolese e raggiunto dall’ottimo lavoro in sinergia tra Società Coach e giocatori. Adesso di attende l’ufficialità del giorno in cui verranno disputate e anche sulla location, con Agropoli che culla il sogno di potersi aggiudicare un titolo regionale.