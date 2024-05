Agropoli: “Quando scopriremo di essere grandi”, ecco il nuovo video del cantautore Luciano Tarullo

Torna sulle scene il cantautore di Agropoli Luciano Tarullo con il singolo “Quando scopriremo di essere grandi”. Anticipazione del suo secondo album in studio, “Qualcosa di vero nel mondo”, la cui uscita è prevista per il 31 maggio, “Quando scopriremo di essere grandi” è una canzone che cattura l’essenza della nostalgia, avvolta in un’atmosfera folk e arricchita da sonorità profondamente cantautorali.

Il nuovo singolo

La traccia si distingue per la sua capacità di riflettere sulla complessità della vita, esplorando il tema della consapevolezza che le cose erano più semplici in passato, senza però cedere al rimpianto.

Attraverso versi toccanti e una melodia avvolgente, Tarullo trasmette il messaggio dell’importanza di affrontare le sfide della vita insieme, condividendo paure e speranze.

“Quando scopriremo di essere grandi” incita gli ascoltatori a vivere pienamente il presente, a crescere insieme e ad apprezzare il cammino compiuto, prima che sia troppo tardi per cogliere appieno il valore della maturità raggiunta.

Le parole del cantautore

«Quando ci rendiamo conto di essere adulti” per me significa tornare a una musica e a una poesia semplici, senza fronzoli. Il brano emana una sensazione di nostalgia e malinconia, portandoci indietro nel tempo. Con pochi strumenti e un approccio essenziale, ci fa fare un viaggio nel passato e riflettere sull’importanza di affrontare le paure da adulti insieme a qualcuno di speciale».

Il videoclip

Il video è stato diretto da Denise Galdo, la cui visione creativa ha dato vita a un lavoro coinvolgente, sancendo la terza collaborazione tra i due artisti.

«Il video, girato nei luoghi della mia adolescenza, evoca un passato che non tornerà più ma che continua a influenzare la mia vita presente. È un modo per onorare quel periodo della mia vita che, sebbene sia finito, mi aiuta ancora oggi a trovare la mia strada».